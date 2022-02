People : Lady Gaga, Camila Mendes, Lionel Richie, Paris Hilton, Emily et Tommy Lee

a fait récemment un saut à Paris, histoire de poser pour Chanel 👑est une fan inconditionnelle des ascenseursApple a fait appel à, la CEO de la Motown, pour son dernier film promotionnelConfirmation :était bien à Milan (avec un pantalon bandana…), sans sa fille, a préféré rester à New YorkEt une petite nouvelle dans la people,(à la rédac on adore le robinet…)incognito à Beverly HillsEt pour être au top, il suffit d’accorder son iPhone à sa tenue, commeDu côté de notre RockChallenge, on découvre queetvont faire la tournée des stades aux US (qui se dévoue pour dire àque le téléphone au volant c’est mal ? surtout en Ferrari)