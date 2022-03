People : Jason Momoa, Michelle Pfeiffer, Gabrielle Epstein, Zendaya, Will Smith et Adrian Smith

veut vous parler du réchauffement climatiquepréfère se ressourcer avec son immense chatau défilé de la Maison Valentino ! (Non on ne sait pas si elle fait une apparition dans le nouveau documentaire d’Apple TV+ dédié au pilote de F1)était en visite au Guatemalase sont offert un petit selfieest chez mes cousins à Anaheim en Californieaime vraiment la caféinese baladait à NY (et il était difficile de la louper)démontre qu’on peut aussi tenter le noir avec un iPhone blanc (et un FFP2 )Du côté de notre RockChallenge, on retrouve des valeurs sûres avec d'un côté un concert d'et de l'autre, un autre concert de