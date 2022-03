People : Will Smith, Cara Delevingne, Michael Buble, Emily Ratajkowski et Nikki Sixx

a vu Stéphane Plaza et a refait la déco en beige !n'emporte que le strict minimum quand elle va à la plage du côté de Sydney (donc son Apple Watch nous fait un selfie salle de bain (toilettes ?)...en tenue de soiréeC'est le printemps,est en mode top croppeda fêté le St. Patrick's Dayaussi (mais avec une tenue plus flashy pour le Jimmy Kimmel Live!)à New Yorkse cacheEnfin, pour notre RockChallenge, il faudra choisir entre le MacBook Pro d'en studio et l' iPhone deaux toilettes