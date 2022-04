Belkin planche sur la charge sans fil à distance et promet des produits dès 2022

produit de grande consommation

qllant d'un émetteur à un récepteur avec 100% de la puissance

transmise

Après les prototypes (qui n'ont pas encore été suivis de produit commerciaux) de Xiaomi et Oppo présentés respectivement en janvier et février de l'année dernière, c'est au tour de Belkin deLa firme se serait acoquinée avec l'entreprise israélienne Wi-Charge afin de proposer cette technologie et. Selon le dirigeant de Wi-Charge, le premier périphérique signé Belkin serait unet la technologie de sa firme utiliserait un faisceau infrarouge(entre 70 milliwatts et 1W NDLR). Belkin pourrait ainsi fournir un adaptateur (récepteur avec un port Lightning ou USB mâle) permettant de recharger à distance des écouteurs ou des produits domotiques (la firme Wi Charge planche de son côté sur des brosses à dents électriques, ou des serrures connectées).