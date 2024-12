Scandale dans cette école, des deepfakes de nus d'étudiantes provoquent un tollé

L’alerte ignorée : un an de silence

Lancaster Country Day School

Parents en colère, élèves mobilisés

De nombreuses applications ont permis ce type de dérives (la plupart sont fermées en quelques heures)

Une remise à zéro nécessaire

En novembre 2023,. Ce qui aurait dû déclencher une action rapide n’a mené qu’à une enquête interne bâclée, l’école abandonnant l’affaire après les dénégations du principal suspect. Résultat ? Rien n’a été signalé à la police ou aux services de protection de l’enfance.Il a fallu, après la saisie du téléphone d’un élève. Ce dernier, accusé d’avoir créé les images , a depuis quitté l’école, mais aucune charge n’a encore été retenue contre lui. Pour beaucoup, ce retard a permis que d’autres victimes soient ciblées.Les familles ne décolèrent pas.. Selon elles, le simple fait de ne pas alerter les autorités dès le départ est une trahison envers les élèves. Les étudiants eux-mêmes ont exprimé leur frustration en organisant une marche silencieuse. « Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était appeler la police », déclare une mère excédée.Sous la pression,. Un soulagement pour certains, mais un geste jugé trop tardif par d’autres.L’école a promis des mesures pour regagner la confiance des parents et des élèves : désignation d’un directeur intérimaire, mise en place de formations pour mieux gérer les signalements, et. Mais ce n’est qu’un début, car le traumatisme reste profond.Ce scandale pose surtout une question : les écoles sont-elles prêtes à affronter ce type de dérives technologiques liées aux IA . Quand un problème touche les réseaux sociaux et l’IA, ignorer ne fait qu’empirer les choses. Peut-être que cette affaire servira de leçon pour d’autres établissements… À condition d’écouter, pour une fois.