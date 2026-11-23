iPhone 18, iPhone AIr 2, MacBook Neo 2, iPad Pro M6... Apple prépare du lourd pour début 2027
Par Laurence - Publié le
La feuille de route d'Apple devrait être bien chargée pour commencer l’année 2027. Selon Mark Gurman, plusieurs produits seraient attendus dès février ou mars, dont les iPhone 18 et 18e, un nouvel iPad d’entrée de gamme, ainsi que les MacBook Neo et MacBook Air. D’autres appareils, notamment l’iPhone Air 2 et les iPad OLED, suivraient quelques semaines plus tard.
Apple aurait prévu de renouveler une bonne partie de son catalogue au cours du premier semestre 2027. Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste évoque un calendrier particulièrement chargé, avec deux vagues de lancements successives. La première serait organisée autour de la sortie d’iOS 27.4 et de macOS 27.4, dont le déploiement est attendu entre février et mars.
Cinq produits seraient concernés : les iPhone 18 et 18e, l’iPad d’entrée de gamme, le MacBook Neo et le MacBook Air. Mark Gurman précise toutefois que cette période correspond au cycle de lancement des nouvelles versions logicielles. Les appareils pourraient donc être commercialisés plutôt en mars qu’en février.
Du côté des smartphones, Apple préparerait deux nouveaux modèles destinés à compléter la gamme iPhone 18. L’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e devraient tous deux bénéficier de la puce A20, accompagnée de 9 Go de mémoire vive. Il s’agirait notamment d’une augmentation par rapport aux 8 Go proposés sur leurs prédécesseurs.
Apple travaillerait également sur une amélioration de l’autonomie, sans que les capacités des batteries soient encore connues. Ces évolutions devraient principalement concerner les performances et l’efficacité énergétique, les premières maquettes de l’iPhone 18 laissant entrevoir un design très proche de celui de l’iPhone 17.
Lancé cette année, le MacBook Neo semble avoir trouvé sa place dans le catalogue d’Apple. La firme envisagerait désormais de renouveler régulièrement son ordinateur portable le plus abordable. La deuxième génération passerait ainsi de la puce A18 Pro à une A19 Pro, avec 12 Go de mémoire unifiée contre 8 Go actuellement. Cette évolution pourrait notamment améliorer le multitâche et les performances des applications les plus exigeantes.
Mark Gurman indique également qu’Apple souhaiterait renouveler fréquemment les couleurs du MacBook Neo, même si l’arrivée de nouvelles finitions dès cette deuxième génération n’est pas encore confirmée. Le MacBook Air bénéficierait de son côté d’une mise à jour plus classique, avec l’intégration de la puce M6.
La Pomme prévoirait ensuite une seconde série d’annonces, potentiellement fin mars ou en avril. L’iPhone Air 2 serait l’une des principales nouveautés, avec une puce A20 Pro, un second appareil photo ultra grand-angle, une Dynamic Island plus petite et une meilleure autonomie. Il pourrait également inaugurer le modem C2, compatible avec les ondes millimétriques aux États-Unis et offrant des débits montants sensiblement supérieurs à ceux du C1X.
L’iPad d’entrée de gamme devrait également profiter d’une évolution importante. Apple envisagerait d’y intégrer une puce A19 permettant enfin de prendre en charge Apple Intelligence. La tablette pourrait aussi adopter la puce réseau N1, compatible avec le Wi-Fi 7, ainsi que le modem C1X sur les versions cellulaires. Ces composants développés par Apple permettraient notamment d’améliorer la connectivité et l’efficacité énergétique.
En outre l’iPad Air adopterait une puce M5 et un écran OLED, avec un châssis potentiellement plus fin et plus léger. Enfin, l’iPad Pro pourrait recevoir une puce M6 ou M7, ainsi qu’un système de refroidissement par chambre à vapeur destiné à mieux dissiper la chaleur.
Apple semble vouloir concentrer une grande partie de ses nouveautés sur le premier semestre 2027, avec une première vague principalement consacrée aux modèles les plus accessibles. L’arrivée d’Apple Intelligence sur l’iPad d’entrée de gamme et le passage du MacBook Neo à 12 Go de mémoire constitueraient deux évolutions particulièrement intéressantes. La seconde vague pourrait être plus ambitieuse, notamment avec l’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air et l’ajout d’un deuxième appareil photo sur l’iPhone Air 2. Pour le moment, ce calendrier repose sur les informations de Bloomberg et n’a pas été confirmé par Apple.
Une première vague de nouveautés dès février ou mars
Apple aurait prévu de renouveler une bonne partie de son catalogue au cours du premier semestre 2027. Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste évoque un calendrier particulièrement chargé, avec deux vagues de lancements successives. La première serait organisée autour de la sortie d’iOS 27.4 et de macOS 27.4, dont le déploiement est attendu entre février et mars.
Cinq produits seraient concernés : les iPhone 18 et 18e, l’iPad d’entrée de gamme, le MacBook Neo et le MacBook Air. Mark Gurman précise toutefois que cette période correspond au cycle de lancement des nouvelles versions logicielles. Les appareils pourraient donc être commercialisés plutôt en mars qu’en février.
Les iPhone 18 et 18e misent sur la puce A20
Du côté des smartphones, Apple préparerait deux nouveaux modèles destinés à compléter la gamme iPhone 18. L’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e devraient tous deux bénéficier de la puce A20, accompagnée de 9 Go de mémoire vive. Il s’agirait notamment d’une augmentation par rapport aux 8 Go proposés sur leurs prédécesseurs.
Apple travaillerait également sur une amélioration de l’autonomie, sans que les capacités des batteries soient encore connues. Ces évolutions devraient principalement concerner les performances et l’efficacité énergétique, les premières maquettes de l’iPhone 18 laissant entrevoir un design très proche de celui de l’iPhone 17.
Un MacBook Neo plus puissant et de nouvelles couleurs ?
Lancé cette année, le MacBook Neo semble avoir trouvé sa place dans le catalogue d’Apple. La firme envisagerait désormais de renouveler régulièrement son ordinateur portable le plus abordable. La deuxième génération passerait ainsi de la puce A18 Pro à une A19 Pro, avec 12 Go de mémoire unifiée contre 8 Go actuellement. Cette évolution pourrait notamment améliorer le multitâche et les performances des applications les plus exigeantes.
Mark Gurman indique également qu’Apple souhaiterait renouveler fréquemment les couleurs du MacBook Neo, même si l’arrivée de nouvelles finitions dès cette deuxième génération n’est pas encore confirmée. Le MacBook Air bénéficierait de son côté d’une mise à jour plus classique, avec l’intégration de la puce M6.
Et en avril ?
La Pomme prévoirait ensuite une seconde série d’annonces, potentiellement fin mars ou en avril. L’iPhone Air 2 serait l’une des principales nouveautés, avec une puce A20 Pro, un second appareil photo ultra grand-angle, une Dynamic Island plus petite et une meilleure autonomie. Il pourrait également inaugurer le modem C2, compatible avec les ondes millimétriques aux États-Unis et offrant des débits montants sensiblement supérieurs à ceux du C1X.
L’iPad d’entrée de gamme devrait également profiter d’une évolution importante. Apple envisagerait d’y intégrer une puce A19 permettant enfin de prendre en charge Apple Intelligence. La tablette pourrait aussi adopter la puce réseau N1, compatible avec le Wi-Fi 7, ainsi que le modem C1X sur les versions cellulaires. Ces composants développés par Apple permettraient notamment d’améliorer la connectivité et l’efficacité énergétique.
En outre l’iPad Air adopterait une puce M5 et un écran OLED, avec un châssis potentiellement plus fin et plus léger. Enfin, l’iPad Pro pourrait recevoir une puce M6 ou M7, ainsi qu’un système de refroidissement par chambre à vapeur destiné à mieux dissiper la chaleur.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir concentrer une grande partie de ses nouveautés sur le premier semestre 2027, avec une première vague principalement consacrée aux modèles les plus accessibles. L’arrivée d’Apple Intelligence sur l’iPad d’entrée de gamme et le passage du MacBook Neo à 12 Go de mémoire constitueraient deux évolutions particulièrement intéressantes. La seconde vague pourrait être plus ambitieuse, notamment avec l’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air et l’ajout d’un deuxième appareil photo sur l’iPhone Air 2. Pour le moment, ce calendrier repose sur les informations de Bloomberg et n’a pas été confirmé par Apple.