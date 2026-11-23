Une première vague de nouveautés dès février ou mars

Les iPhone 18 et 18e misent sur la puce A20

Un MacBook Neo plus puissant et de nouvelles couleurs ?

Et en avril ?

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir concentrer une grande partie de ses nouveautés sur le premier semestre 2027, avec une première vague principalement consacrée aux modèles les plus accessibles. L’arrivée d’Apple Intelligence sur l’iPad d’entrée de gamme et le passage du MacBook Neo à 12 Go de mémoire constitueraient deux évolutions particulièrement intéressantes. La seconde vague pourrait être plus ambitieuse, notamment avec l’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air et l’ajout d’un deuxième appareil photo sur l’iPhone Air 2. Pour le moment, ce calendrier repose sur les informations de Bloomberg et n’a pas été confirmé par Apple.

Apple aurait prévu de renouveler une bonne partie de son catalogue au cours du premier semestre 2027. Dans sa dernière newsletter. La première serait organisée autour de la sortie d’iOS 27.4 et de macOS 27.4, dont le déploiement est attendu entre février et mars.Mark Gurman précise toutefois que cette période correspond au cycle de lancement des nouvelles versions logicielles. Les appareils pourraient donc être commercialisés plutôt en mars qu’en février.Du côté des smartphones, Apple préparerait deux nouveaux modèles destinés à compléter la gamme iPhone 18.devraient tous deux bénéficier de. Il s’agirait notamment d’une augmentation par rapport aux 8 Go proposés sur leurs prédécesseurs.Apple travaillerait également sur une, sans que les capacités des batteries soient encore connues. Ces évolutions devraient principalement concerner les performances et l’efficacité énergétique, les premières maquettes de l’iPhone 18 laissant entrevoir un design très proche de celui de l’iPhone 17.Lancé cette année, le MacBook Neo semble avoir trouvé sa place dans le catalogue d’Apple. La firme envisagerait désormais de renouveler régulièrement son ordinateur portable le plus abordable. La deuxième génération passerait ainsi de la puce A18 Pro à. Cette évolution pourrait notamment améliorer le multitâche et les performances des applications les plus exigeantes.Mark Gurman indique également qu’, même si l’arrivée de nouvelles finitions dès cette deuxième génération n’est pas encore confirmée. Le MacBook Air bénéficierait de son côté d’une mise à jour plus classique, avec l’intégration de la puce M6.L’iPhone Air 2 serait l’une des principales nouveautés, avec une puce A20 Pro, un second appareil photo ultra grand-angle, une Dynamic Island plus petite et une meilleure autonomie. Il pourrait également inaugurer le modem C2, compatible avec les ondes millimétriques aux États-Unis et offrant des débits montants sensiblement supérieurs à ceux du C1X.L’iPad d’entrée de gamme devrait également profiter d’une évolution importante. Apple envisagerait d’y intégrer. La tablette pourrait aussi adopter la puce réseau N1, compatible avec le Wi-Fi 7, ainsi que le modem C1X sur les versions cellulaires. Ces composants développés par Apple permettraient notamment d’améliorer la connectivité et l’efficacité énergétique.En outre, avec un châssis potentiellement plus fin et plus léger. Enfin,, ainsi qu’un système de refroidissement par chambre à vapeur destiné à mieux dissiper la chaleur.