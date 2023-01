La caméra Netatmo d'intérieur compatible HomeKit Secure Video à 99€

La caméra d'intérieur Netatmo à 99€

Pas d'abonnement, compatible HomeKit Secure Video

D'autres produits Netatmo en promo

La caméra d'intérieur Netatmo offre(plutôt performante dans les faits) permettant de recevoir des notifications lorsqu'une personne du foyer arrive au domicile. Les enregistrements en 1080p pourront être stockés sur une carte microSD ou sur iCloud via la compatibilité HomeKit et HomeKit Secure Video, ce qui permet d'éviter les formules d'abonnement de certains concurrents et les . La caméra Netatmo à tendance à chauffer un peu (mais cela semble normal) et ne dispose pas d'un haut-parleur pour converser avec un éventuel visiteur, dommage.Pour rappel, depuis iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+,(illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple. La caméra d'intérieur Netatmo est actuellement proposée à 99,99 euros. Le même produit était affiché à 191,16 euros il y a seulement quelques jours de cela.