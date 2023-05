Iopool, la meilleure sonde de piscine connectée, au prix le plus bas avec notre code promo

Iopool, la meilleure sonde de piscine connectée

Code Promo IOPool

MAC4EVER

Jusqu'au 1er septembre 2023, avec le code MAC4EVER , iopool vous offre 25€ sur l’achat d’un pack EcO Start pour tout niveau client sur le site officiel !

Le test complet d'IOPool en vidéo

Test d'iopool, l'accessoire indispensable des piscines !

Après un hivernage classique, il faut aussi, rajouter du floculent... bref, les produits habituels nécessaire pour obtenir une eau pure et claire.Comme vous avez pu le voirpour retrouver une belle piscine rapidement.Connectée en Bluetooth, elle peut également augmenter sa portée grâce à un. Cela permet de connaitre toutes les mesures, même lorsqu'on est loin de la maison.Autre atout d'IOPool, il vous. Une fois la dose validée, la sonde assure un suivi via l'application mobile, qui s'actualise en temps réel.Depuis le programme, vous pouvez également-pratique, pour anticiper la fin d'une boite par exemple. Le site d'iopool (intégré à l'app) propose tous les types de traitements (brome, chlore, oxygène actif...)., avec une chimie quasi-parfaite. Et si les températures augmentent ou si la météo est capricieuse, iopool permet de limiter la quantité de produits en ne proposant que le strict nécessaire.. N'oubliez pas d'utilisersubstantielle sur le pack de démarrage :