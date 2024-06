Grosse promo sur les dernières caméras de sécurité Eufy, jusqu'à -38% !

Une gamme de caméras avec deux optiques

hybride

HomeKit aux abonnés absents

Comme Anker, eufy entend faire profiter ses clients, ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrents. Après avoir testé une bonne partie des produits du marché, j'apprécie particulièrement les caméras et sonnettes eufy pour leur réactivité et la stabilité du système, au point d'en avoir équipé mon propre domicile.C'est donc avec intérêt que nous accueillons ces nouvelles caméras Indoor Camera S350, SoloCam S340, Floodlight Cam E340 et de la sonnette Video Doorbell E340., permettant de profiter d''enregistrements en 3 ou 4K sur l'objectif principal selon le modèle (2K sur la sonnette qui dispose également d'une caméra orientée vers le bas pour détecter les colis) et d'un zoom optique x3 (un zoomx8 est également de la partie).et des algorithmes d'apprentissage automatique offrent le suivi d'un sujet en mouvement avec un traitement en local.. Un bon point. La firme avait pour habitude de proposer la compatibilité HomeKit, ce qui ne semble pas à l'orde du jour pour ces nouveaux produits. C'est dommage,, bien supérieure au 1080p maximum du service d'Apple.