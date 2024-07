Amazon brade la sonnette Ring + l'Echo Pop à -42% pour les abonnés Prime

Sonnette Ring + Echo Pop à 54,99€

Une offre réservée aux abonnés Prime

Amazon Prime Day 2024

16 et 17 juillet 2024

Ce pack au train bien raboté comprend un sonnette Ring Video Doorbell Gen2 et l'enceinte connectée Echo Pop compatible Matter. La sonnette est un modèle fonctionnant sur batterie (il est également envisageable de l'alimenter via en filaire), résistant aux intempéries, et offrant la détection de mouvements, l'audio bidirectionnel et des enregistrements vidéos en 1080p. Il sera possible d'utiliser une enceinte Echo (dont l'Echo Pop livrée dans ce pack) en tant que carillon et les enceintes connectées d'Amazon dotées d'un écran pourront afficher le flux vidéo de la sonnette.permettant selon le constructeur d'offrir un son riche,grâce à son format compact et à un haut-parleur de 49,5 mm. Alexa est bien entendu de la partie, tout comme le Bluetooth LE, le Wi-Fi,(l'enceinte fait office de contrôleur), ainsi que trois boutons pour la sourdine et la gestion du volume sur le dessus de l'enceinte.Pratique,et donc de lancer la lecture d'un titre au sein du catalogue via une commande vocale. L'Echo Pop est livrée avec un adaptateur secteur de 15W (elle ne fonctionne pas sur batterie) etUne nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime sera proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés Prime. Amazon propose dès aujourd'hui quelques offres intéressantes comme l'accès pendant 5 mois gratuits (au lieu d'1 mois habituellement) au catalogue complet d'Amazon Music Unlimited.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.