L'excellent robot tondeuse Navimow, testé sur Mac4Ever, à son meilleur prix pour le Black Friday !

Le robot tondeuse Segway Navimow à 849€ !

• Le modèle i105E permet de tondre un terrain jusqu'à 500㎡ et sa batterie de 2,55Ah lui offre une autonomie de 60 minutes.

• Le modèle i108E permet de tondre un terrain jusqu'à 800㎡ et sa batterie de 5,1Ah lui offre une autonomie de 120 minutes.

Une App complète et une tondeuse efficace

Tous les possesseurs d'un jardin savent que l'arrivée des beaux jours correspond également à l'obligation d'entretenir leur terrain, ce qui implique souvent des longues heures passées à tondre la pelouse. Les robots tondeuses peuvent alors être d'un grand secours mais il fallait souvent mettre en place un fil afin de délimiter le terrain. C'est un des grands avantages de la gamme Navimow qui s'appuie sur un système de navigation GNSS permettant de se passer totalement de fil périmétrique.Les Navimow i105E et i108E sont en tous points semblables,Pour le reste,(avec un simple bouton sur le dessus)(ces robots sont extrêmement silencieux), et les deux utilisent la localisation EFLS 2.0, la caméra embarquée, et offrent la compatibilité avec le module optionnel 4G Navimow Access+. Il faudra donc choisir entre les deux en fonction de votre terrain (et donc opter pour un autre modèle si votre terrain fait plus de 800 ㎡).L'application est très complète, permettant notamment de(avec choix des zones, et la possibilité de tondre jusqu'à épuisement de la batterie ou un retour à la station lorsque toute la zone a été couverte), de régler l'intensité des lumières en fonction du jour ou de la nuit, de permettre la tonte de nuit, de changer l'emplacement de la station sans refaire la cartographie, de faire des mises à jour, ou encore(avec des données transmise par OpenWeather, la possibilité de tondre ou non sous une pluie fine, et de retarder la tonte une fois qu'il cesse de pleuvoir avec une durée d'attente définie par l'utilisateur)., permettant grâce à l'automatisation et le calendrier de tondre régulièrement et de. Bien entendu, il faudra faire certains coins inaccessibles et les bordures qui ne sont pas plane avec une débroussailleuse, mais cela ne prend que quelques minutes par rapport au passage de la tondeuse, qui m'obligeait tout de même à sortir le rotofil pour les finitions. Pour davantage d'informations sur le robot, vous pouvez consulter notre test complet