La serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 4 à -30% pour le Black Friday !

Nuki Smart Lock 4.0 compatible Matter

Au cours des derniers mois, toute l’équipe a travaillé sans relâche pour pouvoir proposer le plus

rapidement possible le support Matter aux clients de Nuki. Avec nos nouvelles Smart Lock et Smart Lock Pro, nous sommes très heureux d’apporter une contribution supplémentaire pour rendre l'accès à la maison aussi intelligent, simple et sécurisé que possible.



C’est la première serrure connectée au monde à intégrer complètement Matter. Aucun pont ou module supplémentaire n’est requis et l’utilisation avec les applications d’autres fabricants est possible sans limitations.



Basée sur la simplicité, la fiabilité, la sécurité et la compatibilité entre fabricants, la nouvelle norme de connexion universelle assure une vie quotidienne plus simple et plus sûre. Tous les utilisateurs veulent cela. Matter est donc une avancée très importante, et pas seulement pour les férus de technologie.

De gauche à droite, la serrure Nuki, la platine à vis, et la platine avec l'adhésif pré-appliqué

Une serrure connectée : pour quoi faire ?

Le Keypad 2.0 avec pavé numérique (sans 0) et un lecteur d'empreinte digitale

Les nouvelles Smart Lock 4.0 et Smart Lock Pro 4.0 (dont vous pouvez retrouver notre test complet ici ) sont, contrairement à certains de ses concurrents (par exemple le modèle de SwitchBot qui nécessite le Hub 2 pour la compatibilité Matter). Selon Martin Pansy, dirigeant de Nuki :En sus de la compatibilité Matter via Thread,(Thread permettant une consommation inférieure par rapport au Bluetooth), atteignant désormais six mois sur une seule charge selon le constructeur.Installer une serrure connectée peut avoir plusieurs intérêts, que ce soit pour votre domicile ou pour des locaux professionnels. Ainsi,, un point fort intéressant en ce qui me concerne.n, comme permettre à un tiers d'accéder au domicile lorsque vous n'êtes pas là, le tout en accordant un accès temporaires, ou sur une période donnée (dates ou heures spécifiques),(je ne pourrais personnellement plus m'en passer), ou encoreL'App Nuki est complète et offre des possibilités très agréables au quotidien.. C'est un très bon point, car l'intégration de cette géolocalisation est performante, fonctionne à tous les coups, tout du moins chez moi, et personnalisable via l'App Nuki (contrairement à celle de l'App Maison).. Il est ainsi très agréable d'arriver au domicile les bras chargés et de savoir que la serrure sera déverrouillée à coup sûr. C'est bien simple, cela change la vie de ne pas avoir à chercher ses clés (un indice, elle sont dans la dernière poche que vous envisagerez, et la plus inaccessible dans votre position).Cerise sur le gâteau,, permettant de déverrouiller votre serrure depuis votre poignet., dont certains sont très utiles, comme un capteur de porte permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée, ainsi que le Nuki Fob, une télécommande avec un simple bouton pour verrouiller/déverrouiller la serrure en Bluetooth sans smartphone, ce qui permet de donner accès à un enfant et de supprimer cet accès si le boiter est perdu, ou encore l(la reconnaissance est très rapide),(ce qui permet de savoir via une notification qui a ouvert la porte), valables en permanence ou juste pendant une période donnée.