Idée cadeau : le plafonnier connecté Aqara avec 2 éclairages en promo à -20% ! Livré avant Noël

Aqara plafonnier T1M

Compatible Matter

Le constructeur chinois entend fournir des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles. Avec l'éclairage Ceiling Light T1M, Aqara étoffe son offre et vient taquiner Philips Hue sur ses terres en proposant un plafonnier connecté de 50 cm de diamètre à relier au système électrique de votre domicile (il ne fonctionne pas sur piles , ni sur batterie) avec, comme une porte ouverte ou une fuite d'eau.Il sera également envisageabledont la lumière blanche (en sus des possibilités en couleur) peut varier entre 2700 et 6500K. Aqara recommande cet éclairage pour une pièce de 5 à 20m2 et indique une durée de vie pour les LED d'environ 50 000 heures.Comme la majorité des nouveaux produits Aqara,, ce qui permettra de l'intégrer à la plupart des écosystèmes domotiques, dont Maison d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Home ou encore SmartThings de Samsung.