Grosse promo sur le robot aspirateur haut de gamme Eufy !

Eufy X10 Pro Omni

Nettoyage et séchage des serpillères

A l'image de Soundcore pour l'audio,, dont des caméras de sécurité mais également des robots aspirateurs sous la marque Eufy.Avec le X10 Pro Omni, la firme ne déroge pas à la règle et propose, Roborock en tête. Ainsi, le nouveau venu propose une puissance d'aspiration plus que respectable atteignant 8 000Pa, un contournement des obstacles AI.See boosté à l'IA, ou encore des serpillères rotatives MopMaster 2.0 tournant à 180 tr/min et appliquant une pression de 1kg que le robot peut surélever automatiquement afin de ne pas tremper vos tapis.Eufy dote également son X10 Pro Omni d'une station permettant de vider automatiquement le bac à poussière, ainsi que de vider et de remplir les réservoirs d'eau (sale et propre) pour les serpillères. A l'image de ce que proposent des firme comme Roborock ou Dreame,afin d'éviter le développement de bactéries et les odeurs désagréables.Comme sur le X8 Pro, la brosse à rouleau Pro-Detangle Comb réduira les problèmes de cheveux emmêlés. En effet, lorsque le X10 Pro Omni regagne sa base, sa brosse tourne vers l’avant, puis vers l’arrière, face à un peigne intégré, avant d'aspirer les éventuels cheveux et débris. Enfin, sa batterie de 5 200mAh offre une autonomie de 180 minutes en mode aspirateur seul, et 120 minutes en mode hybride aspiration et lavage des sols.