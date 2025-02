Grosse promo sur la serrure connectée Netatmo compatible HomeKit !

Une serrure qui mise sur la sécurité

Compatible HomeKit

La Serrure Intelligente a reçu les certifications les plus strictes en la matière. Elle répond au besoin croissant des utilisateurs pour des produits utiles, fiables et sans abonnement.

de plus d'un an

renforcé d'une pastille anti-perçage et de 3 goupilles de sécurité pour une protection optimale.

Le spécialiste français des objets connectés, dans le giron du groupe Legrand, se lance dans l'arène des serrures intelligentes avec un premier modèle intéressant., contrairement aux modèles concurrents (comme Nuki ou encore SwitchBot) qui utilisent un dispositif motorisé, souvent assez imposant, permettant de faire tourner la clé dans le cylindre existant. Ici, il s'agira simplement de déverrouiller la porte, le reste se fera manuellement.. L'application permet de configurer plusieurs clés, d'en désactiver simplement une en cas de perte, ou de vol, et de donner accès au domicile le temps d'une soirée aux invités. La compatibilité HomeKit permettra de gérer l'ouverture/fermeture du dispositif à distance, et d'élaborer des scénarios, permettant par exemple d'allumer et d'éteindre les lumières lors de l'activation de la serrure.La firme annonce une autonomie, avec une notification et une alerte sonore lorsque les piles viennent à manquer d'énergie, ainsi-vous pouvez vérifier la compatibilité sur cette page - ainsi que 3 clés . Il sera envisageable d'acheter des rallonges supplémentaires à 29,99 euros ainsi que des clés à 39,99 euros l'une et 99,99 euros le pack de trois.