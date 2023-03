Jusqu'à -53€ sur les casques gaming Sony et des PlayStation 5 en stock

Sony Inzone H7 et H9

Des PlaySation 5 eb stock

normal

Sony a présenté officiellement en juin 2022 les casques sans fil pour joueurs Inzone H3 (filaire), H7 et H9 proposant(avec les codecs SBC et AAC),(avec un logiciel dédié sur PC),(réservée au H9 et s'appuyant sur la technologie équipant la série WH-1000XMX), le tout pour une autonomie de 32 heures (H9). Les trois modèles sont compatibles avec l'audio spatial de la PlayStation 5, et la double connectivité Bluetooth/2,4 GHz permettra d'utiliser le casque sur de nombreuses plateformes (il sera également possible de connecter simultanément une machine en Bluetooth et une autre via le dongle fourni).Alors qu'il fallait auparavant s'inscrire sur Amazon et attendre de recevoir une invitation pour se procurer la dernière console de Sony,. Le constructeur japonais avait en effet promis une meilleure disponibilité de la console après les problèmes d'approvisionnement qui ont empêché de nombreux joueurs de se procurer une PlaySation 5.