La manette Xbox à 47€ (-20%) et comment la connecter au iPhone, Mac et Apple TV

La manette sans fil Xbox à 47€

Réglages

Général

Manette de jeu

Comment connecter la manette Xbox aux appareils Apple

Réglages

Préférences Système

Xbox Wireless Controller

Au sein de l'écosystème Apple, de plus en plus de titres prennent en charge les manettes de jeu. Ce modèle conçu par Microsoft est parfaitement adapté et permet de profiterSi les titres sont configurés automatiquement (avec affichage des boutons en fonction de la manette utilisée en jeu), il sera également possible de personnaliser les touches en se rendant dans les, puis, et dans l'onglet. Le bouton dédié au partage de la manette permettra de lancer une capture ou l'enregistrement d'une vidéo (double appui).(à côté du port USB-C)(le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement),. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console ou un PC en l'actionnant deux fois.