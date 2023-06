Le casque gaming Corsair HS65 Wireless à son prix le plus bas

Le casque Corsair HS65 Wireless à 109€

Le dongle USB-A fourni est compatible Mac/PC/PlayStation 4 et 5

Un casque multiplateforme

Le Corsair HS65 Wireless propose(avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20 000 Hz et une impédance de 32 Ohms à 1 kHz selon le constructeur), un microphone perche (avec mise en sourdine en relevant la perche ou via un bouton dédié, une impédance de 2,2k Ohms et une réponse en fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz, toujours selon Corsair), et la technologie Sonarworks SoundID permettant d'adapter le rendu en créant un profil personnalisé pour l'utilisateur.La connexion sans fil se fera soit. Attention, la technologie Sonarworks SoundID est uniquement disponible via le dongle USB et ne sera pas proposée en Bluetooth. Il sera également possible de recevoir et d'émettre des appels en Bluetooth lorsque le casque est connecté au dongle USB (la prise d'appel se fera alors via le bouton multifonction Bluetooth sur l'oreillette droite).Le casque affiche 279g sur notre balance (proche des 275g revendiqués par Corsair), et l'autonomie confortable nous a permis de profiterEn jeu, l'usage du dongle 2,4 GHz permet de réellement réduire la latence au point de la rendre imperceptible. Les joueurs devront donc privilégier cette connexion par rapport au Bluetooth dont la latence est plus importante et peu s'avérer gênante en pleine partie pour les utilisateurs sensibles sur ce point, y compris lorsqu'un codec Low Latency est disponible.