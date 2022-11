L'iPad Pro M2 12,9" est déjà en promo... (200€ de remise sur le 128 Go)

Les nouveautés de l'iPad Pro M2

A peine commercialisé (une semaine jour pour jour), le nouvel iPad Pro M2 bénéficie d'une petite promo.Il s'agit d'une remise de 12% soit 200 euros tout de même. (merci à notre lecteur de nous l'avoir signalé).(128 Go, 256 Go ou 512 Go) ou(1 To ou 2 To). Le 11 pouces est doté d'un écran Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairéet le 12,9 pouces embarque un écran Liquid Retina XDR Multi‑Touch rétroéclairé. Pour la connectivité, l'iPad Pro sera compatible Wi‑Fi 6E (802.11ax) et Bluetooth 5.3. Pour les modèles Wi‑Fi + Cellular, on bénéficiera de la 5G (sub-6 GHz) !Pour le capteur photos,(12 MP, ouverture ƒ/1,8) et Ultra grand-angle (10 MP, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 125°). On trouvera enfin un zoom optique arrière 2x ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à 5x. Du côté des vidéos, on pourra réaliser desà 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle), HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s voire ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage). De l’autre coté,, avec un champ de vision de 122°, une ouverture ƒ/2,4, ainsi qu’un