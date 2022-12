Le démontage de l'iPad 10 illustre le souci d'intégration de l'Apple Pencil 2

Caméra paysage ou Apple Pencil 2, il faut choisir (pour le moment)

Encore trop de colle et d'éléments soudés

L'iPad 10 marque une nouvelle ère pour l'iPad d'entrée de gamme, avec un design se rapprochant du celui arboré par le reste de la gamme. C'est également la première tablette d'Apple à disposer d'une caméra frontale placée pour être utilisée au format paysage. En comparant les entrailles d'un iPad Air 2020 (compatible avec l'Apple Pencil 2) et celles de l'iPad Air Gen4,Il faudra toutefois que l'armée d'ingénieurs d'Apple trouve une parade à l'avenir afin que les iPad Pro/Air et mini puissent proposer cette pratique caméra sur la tranche la plus large, tout en conservant l'Apple Pencil 2. Cela pourrait également être accompli à l'occasion d'un restylage complet des iPad Pro (et pourquoi pas d'un Apple Pencil 3).Les techniciens déplorent le fait que. Les deux cellules de la batterie de 28,93 Wh sont quant à elles assez faciles à retirer grâce aux quatre languettes adhésives mises en place par Apple sur de nombreux modèles (mais il faudra toujours décoller l'écran, sans le briser, ainsi que la carte mère -également collée au châssis- pour y accéder). Enfin, iFixit relève l'absence de références pour les pièces détachées de ce nouvel iPad (et de la génération précédente) au sein du programme de réparation officiel d'Apple.