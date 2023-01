100€ de réduction sur l'iPad Air M1, 64Go à 689€, 256 Go à 889€

L'iPad Air 5 doté de la puce M1

Dès 689€, avec des machines en stock et livrées rapidement

Face à un iPad 10 d'entrée de gamme au tarif fixé à 589 euros,. Ainsi, la dernière itération de l'iPad Air est équipée de la puce Apple Silicon M1 épaulée par 8 Go de RAM (soit le double des 4 Go de l'iPad 10), de quoi faire tourner tout le catalogue d'applications dans les meilleures conditions, y compris les Apps professionnelles, comme les récentes DaVinic Resolve et Octane X . L'iPad Air Gen5 offre également le confort d'un écran laminé, un port USB-C plus rapide (10 Gb/s contre 480 Mb/s pour l'iPad 10), et bien sûr la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 ainsi qu'avec l'onéreux mais efficace combo clavier/trackpad Magic Keyboard d'Apple., soit une ristourne de 100 euros sur le tarif officiel pratiqué sur l'Apple Store. Les utilisateurs nécessitant davantage de stockage pourront opter pour la version 256 Go à 889 euros, profitant également d'un rabais de 100 euros.