L'iPad Air M1 256Go à 889€ (-100€), iPad Pro 12,9" M2 5G à 1430€ (-239€), iPad mini à 559€ (-100€)

Si vous aviez l'iPad Pro M2 12,9 puces en version cellulaire dans le collimateur, c'est peut-être le moment de craquer.. La dernière version de l'iPad Pro est dotée d'une puce M2 avec un CPU doté de 8 cœurs (4 hautes performances et 4 efficients), une partie GPU comptant 16 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. Les modèles 128/256 et 512 Go embarquent 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go. L'iPad Pro M2 évolue également en accueillant la 5G (sur les modèles cellulaires), le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.Pour le reste,(capteurs photo, stockage, compatibilité avec le Pencil 2 qui gagne toutefois le mode hover détectant la pointe du crayon et son inclinaison jusqu'à 12 millimètres au-dessus de la surface de l'écran)avec une dalle mini-LED 12,9 pouces Liquid Retina XDR ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz) proposant une luminosité constante maximum de 1 000 nits (1 600 nits en pointe).Face à un iPad 10 d'entrée de gamme au tarif fixé à 589 euros,. Ainsi, la dernière itération de l'iPad Air est équipée de la puce Apple Silicon M1 épaulée par 8 Go de RAM (soit le double des 4 Go de l'iPad 10), de quoi faire tourner tout le catalogue d'applications dans les meilleures conditions, y compris les Apps professionnelles, comme les récentes DaVinic Resolve et Octane X L'iPad Air Gen5 offre également(10 Gb/s contre 480 Mb/s pour l'iPad 10), et bien sûr la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 ainsi qu'avec l'onéreux mais efficace combo clavier/trackpad Magic Keyboard d'Apple.L'iPad mini 6 propose. Du côté des performances, Apple annonce un saut de 40% pour le CPU et 80% du côté du GPU grâce à la puce A15 Bionic (dotée ici de 5 cœurs GPU, comme sur les iPhone 13 Pro ). La caméra arrière a un capteur 12MP, ouvrant à f/1.8, appuyé par un flash True Tone.(suivi du sujet afin de le conserver dans le cadre). L'iPad mini 6 prend en charge l'Apple Pencil 2 et la 5G sur les modèles cellulaires avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 3,5 Gbit/s.