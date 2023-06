100€ de réduction sur l'iPad Air M1 en 64 et 256 Go

100€ de réduction sur l'iPad Air M1 64 ou 256 Go

Face à un iPad 10 d'entrée de gamme au tarif fixé à 589 euros,. Ainsi, la dernière itération de l'iPad Air est équipée de la puce Apple Silicon M1 épaulée par 8 Go de RAM (soit le double des 4 Go de l'iPad 10), de quoi faire tourner tout le catalogue d'applications dans les meilleures conditions, y compris les Apps professionnelles, comme les récentes Final Cut Pro, Logic Pro X DaVinci Resolve et Octane X (pensez à opter pour la plus grande capacité pour Final Cut Pro ).L'iPad Air Gen5 offre également(10 Gb/s contre 480 Mb/s pour l'iPad 10), et bien sûr la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 ainsi qu'avec l'onéreux mais efficace combo clavier/trackpad Magic Keyboard d'Apple. Notons que ces deux accessoires sont font également l'objet d'intéressantes promotions.