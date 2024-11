iPad Pro M2 dès 779€, iPad Air M1 dès 559€ : largement assez puissants !

L'iPad Pro M2 dès 779€

Une puce M2 largement assez puissante

L'iPad Air M1 dès 559€

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres produits disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 829€

MacBook Pro 13,3" dès 979€

MacBook Pro 16" dès 2279€

Mac mini dès 489€

Mac Pro dès 8029€

Les iPad

iPad Pro v3 11" dès 669€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Si l'écran OLED, la finesse et la puce M4 des tout derniers iPad Pro sont alléchants,. La puissance de la puce M2 permet en effet d'utiliserSi l'on prend en compte, permettant de mettre à profit l'argent économisé pour s'offrir des accessoires, comme un Magic Keyboard ou un Apple Pencil. Pour la version 12,9 pouces, il faudra compter au moins 1069 euros, contre 1569 euros pour le modèle 13 pouces M4.L'iPad Pro M2 dispose d'une puce dotée(4 hautes performances et 4 efficients),. La puce est épaulée une mémoire rapide avec une bande passante atteignant 100 Go/s avec des modèles 128/256 et 512 Go embarquant 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go. L'iPad Pro M2 accueille également la 5G (sur les modèles cellulaires), le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 et sera compatible avec de nombreuses mises à jour d'iPadOS.Notons quedès aujourd'hui à partir de 559 euros avec 64 Go de stockage.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.