Tous les Apple Pencil sont en promos pour le Black Friday (les iPad aussi) !

Quel Apple Pencil choisir ?

. Et bien souvient on s'y perd.Dans le tableau comparatif ci-dessous, on notera que(une précision parfaite en pixels avance Apple, que l'on voit mal écrire le contraire),Mais les modèles présentent des conceptions, des méthodes de jumelage et de charge, des capacités de sensibilité à la pression différentes.Si vous êtes un dessinateur aguerri ou encore si l'iPad est votre machine principale, l' iPad Pro reste le choix le plus adéquat avec l'Apple Pencil Pro ou l'Apple Pencil 2 en fonction des modèles.Si vous avez une utilisation mixte mais intermédiaire, l' iPad Air vous correspondra davantage avec la possibilité d'opter pour un Apple Pencil Pro si vous prenez la version équipée d'une puce M2.Enfin, pour les usages modérés ou les enfants, l' iPad 10 pourra parfaitement convenir et se positionnera comme un cahier numérique assez agréable à moindre coût. Pour l'iPad Mini, je reste à un usage d'agenda -assez limité-, mais cela reste une solution assez onéreuse pour ce modèle qui a du mal à se positionner entre le grand iPhone et le petit iPad -dont il n'a pas du tout les mêmes performances.