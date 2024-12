L'iPad Air M2 en promo à 649€, la version 13 pouces à 899€ !

L'iPad Air M2 dès 649,99€ !

Largement assez puissant, même pour les Pro

Avec l'iPad Air M2, Apple propose une douce évolutionqu'Apple annonce jusqu'à 50% plus performant que la génération précédente, ainsi que des haut-parleurs améliorés,lorsque l'iPad est tenu en mode paysage, du Wi-Fi 6E, 128 Go de stockage de base et jusqu'à 1To, ainsi que la prise en charge de l'Apple Pencil Pro.Autre nouveauté d'importance,, permettant pour la première fois de s'offrir la plus grande taille d'écran sans avoir à passer à la version Pro. Notons que la dalle du modèle 13 pouces est également 20% plus lumineuse que celle du 11 pouces, affichant 600 nits au lieu de 500.