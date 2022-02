Le trousseau iCloud n'enregistrera plus uniquement le mot de passe sous iOS 15.4/macOS 12.3

Les dernières bêta d'iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 continuent de dévoiler quelques nouvelles fonctionnalités.







Il arrivait parfois que Safari et le trousseau iCloud enregistrent seulement un mot de passe pour un site, sans sauvegarder l'identifiant l'accompagnant. Ce comportement peut prêter à confusion lors du prochain passage sur le même site car si le trousseau a bien conservé le sésame, ce dernier n'est pas associé à un nom d'utilisateur.



Il semblerait que les dernières bêtas d'iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 changent la donne et demandent via une nouvelle boite de dialogue à l'utilisateur lors de l'enregistrement de spécifier l'identifiant correspondant au mot de passe pour un site ou un service donné au lieu de sauvegarder des données incomplètes. Le trousseau profitera ainsi de petites évolutions au sein des prochaines mises à jour de Cupertino, puisqu'en sus de la possibilité d'ajouter des notes personnelles pour chaque mot de passe enregistré au sein du trousseau, il sera bientôt possible de masquer les avertissements relatifs à la sécurité affichés par les différents systèmes.

