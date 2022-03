Moins cher que l'iPhone SE 2022, l'iPhone 11 à 450€ ou 499€/128Go (garantie Amazon 1 an)

Excellent état

• État cosmétique : Excellent état, Écran-aucune rayure, Corps-aucun signe de dommage cosmétique lorsqu'il est tenu à 30 centimètres de distance.

• État fonctionnel: Excellent, Fonctionnalité-entièrement fonctionnel, Batterie >80% de l'autonomie originale de la batterie, Accessoires-accessoires génériques ou OEM et emballage fournis, Garantie-1 an de garantie Amazon Renewed.

iPhone 11 renconditionné et garanti un an par Amazon :

• 64Go à 450€

• 128Go à 499€

, l'appareil est dès lors, beaucoup moins intéressant sur le Vieux Continent.Car à plus de 500€ pour un iPhone au design daté et à l'écran riquiqui,: Face ID, écran bord à bord, meilleure autonomie, meilleure résistance à l'eau, Mode Nuit, ultra-grand-angle, caméra avant 12MP (contre 7 pour le SE)... certes,avant de réellement voir de différence de vitesse entre les deux modèles., il s'agit évidemment d'appareils reconditionnés mais le site garantit le téléphone pendant un an et lui certifie unc'est à dire :Bref,A choisir, on préfère évidemment ce modèle bien plus moderne dans les usages, mieux équipé (notamment pour la photo), et dont la puce A13 sera prise en charge encore pendant de nombreuses années par Apple.