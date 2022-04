iOS : YouTube va lancer sa fonction PIP sur son app dans les prochains jours (màj)

En effet, cette fonction qui était accessible en betâ test pour les abonnés, où il était précédemment répertorié. Ainsi les personnes ayant déjà souscrit à l'option semblent pouvoir continuer à l'utiliser mais il n'est plus possible de s'inscrire.La firme a en effet précisé ses intentions dans un tweet indiquantsous iOS 15.Pour rappel, l'option PIP est disponible pour tout appareil à partir d’et permet à un utilisateur de faire plusieurs choses à la fois. Lorsqu'il regarde un contenu, il peut balayer du bas vers le haut de l’écran, et le contenu continuera à être lu dans une petite fenêtre ajustable. Il sera alors possible de profiter de la vidéo tout en navigant dans l'interface d'iOS, de la repositionner et d'en choisir la taille.