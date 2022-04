Un chargeur sans fil magnétique 3-en-1 à 179€ chez Native Union

Le Snap 3-in-1 Magnetic Wireless Charger de Native Union (une marque vendue par Cupertino sur l' Apple Store , gage d'une certaine qualité) propose(pas de prise en charge officielle de MagSafe, donc la puissance atteindra 7,5W au maximum) pour les iPhone 12 et iPhone 13 , un tapis de charge sans fil en creux pour les AirPods AirPods Pro (ou tout autre périphérique assez compact) fournissant 5W, et un port USB-C délivrant 15W sur lequel il sera possible de brancher le galet de charge sans fil pour Apple Watch fourni (avec une puissance de charge limitée alors à 5W).La boite contient une alimentation de 45W (15V/3A), les adaptateurs internationaux pour l'emporter en déplacement, et le chargeur dont le socle est lesté afin de retirer facilement le smartphone de son chargeur magnétique.