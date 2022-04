People : Zendaya, Blake Lively, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Lana Del Rey et David Coverdale

Qui est volontaire pour le Brésil avec, même sa coque d’iPhone fait très peur ? (Ça a un petit coté « regardez-moi dans les yeux » pour ceux qui s’en souviennent…)Deuxième semaine pour le sweat rose de, cette fois avecEn mode salle de bains d’hôtel New Yorkais pour(on a décidément des coques de compet’ cette semaine !)s’offre un bain de soleil avec sa filleest en plein tournage de “She Came To Me” du côté de New York (mais on peut la voir dans We Crashed !)s’est offert une Calathea du coté de Studio Cityest prête pour leà New Yorkà Los AngelesSi le tennis c’est bien fini pour, il en va tout autrement pour une petite sortie à Las VegasBon… alorsest là pour le quota cosplay. Ou tenue improbable. Elle peut concourir au niveau de la batterie case aussi… On hésite…Du côté de notre #RockChallenge, on retrouve l’éternelet ses infusions