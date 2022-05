La batterie Novodio Lightning/USB-C à 31€, support voiture/chargeur MagSafe à 31€ #FrenchDays

Il est ainsi possible de s'offrir la Novodio PureWatt Go 10K, une batterie 10 000 mAh/37Wh dotée de câbles intégrés en Lightning (certifié Made For iPhone par Apple) délivrant jusqu'à 12W (5V/2,4A) et en USB-C (jusqu'à 15W, 5V/3A), ce qui permet d'avoir toujours sous la main de quoi refaire le plein d'un appareil, sans avoir à emporter de câble supplémentaire. La batterie se recharge via un port USB-C ou directement en branchant le câble USB-C intégré sur un chargeur. La batterie Novodio PureWatt Go 10K à 31,90€ au lieu de 49,90€La boutique propose également une promotion sur le support voiture/chargeur MagSafe Belkin Boost Charge permettant de placer un iPhone 12/13 en mode portrait ou paysage tout en le chargeant. Le pack comprend le support, un chargeur allume-cigare de 20W et un câble USB-C de 120 centimètres. Le support + chargeur voiture MagSafe de Belkin à 31€ au lieu de 49€