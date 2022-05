People : Naomi Watts, Blake Lively, Tom Cruise, Emily Ratajkowski et Steve Vai

Cette semaine avait lieu le fameux MetGala au Met à New York. Force est de constater que la Pomme était bien présente. On a pu y admirer, entre autres, l’étonnante robe réversible deToujours au MetGala avecPlus de calme et de soleil pouret ses AirPods Max On revient un temps au MetGala avecParmi les autres événements de la semaine, à San Diego,présentait son dernier film:Oh ! un truc en plume avecen noir et blanc pour les fringues mais en rose pour son iPhone et ses AirPods Max (le tout à NY)reste sobre et blanc pour ses AirPods Pro avec Kuma et toujours à NYest elle aussi à NYest toujours à NY, mais pour leEnfin, pour notre RockChallenge hebdomadaire, nous vous proposons un duel de génération entre les petits jeunes Allemands d’(qui repartent en tournée après deux ans d’interruption) etdans son studio hors normes