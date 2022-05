Apple travaille sur des écrans OLED plus fins et pliables

Chimère ou futur projet, la firme à la pomme serait en train de développer des panneaux OLED plus fins qui pourraient être utilisés pour des écrans pliables à l'avenir.D'après, elle essaierait. Mais en réduisant ainsi l'épaisseur, elle doit faire face à un autre souci technique puisque ce film permet de filtrer certaines couleurs et ainsi d'améliorer la luminosité de l'écran. Elle bosserait donc sur une. De son côté, Samsung utilise déjà des panneaux OLED non polarisés pour son Galaxy Z Fold 3.Pour rappel, Apple aurait d'autres projets en tête, et serait en train d'étudier un nouveau concept d'ordinateurs portables pliables. Ce dernier ne reprendrait pas lehabituel (écran + clavier). Il s'agirait en effet d'une espèce de gigantesque tablette avec un écran pliable de 20 pouces qui pourrait être utilisé comme moniteur Ultra-HD/4K, avec un clavier externe (plié). Mais, une fois replié (à moitié), il deviendrait un ordinateur portable, un clavier virtuel apparaissant sur la partie basse. Ce produit ne verrait pas le jour avant de nombreuses années, plutôt vers 2026/2027...