YouTube Premium à 1€/mois, est-ce vraiment possible ? On a testé ! (avec succès)

Voyagez en Argentine... ou presque

L'astuce du VPN

réseaux privés virtuels

MAC4EVER , vous bénéficiez de 70% de réduction) ou chez

2- Téléchargez l'app associée (ici







3 - Connectez-vous dans l'application avec vos identifiants

4 - Sélectionnez l'Argentine dans la liste des pays et cliquez sur Connecter







iOS va ensuite vous demander l'autorisation d'activer un VPN sur votre terminal, il faut évidemment accepter l'opération.







5 - Lancez Safari et sélectionnez Navigation Privée







6 - Connectez-vous sur Annuler )







7 - Cliquez sur l'icône de votre compte (en haut à droite), puis YouTube Premium







8 - Lancez la procédure d'abonnement (1 mois gratuit et 119 Pesos par mois ensuite)







9 - Une fois le paiement effectué, quittez l'app YouTube de force si elle est déjà lancée et relancez-là

10 - et voilà, votre compte Premium fonctionne désormais sur toutes vos plateformes !



Il existe bien, soit presque un abonnement Netflix, difficile pour les ados ou les étudiants de s'affranchir de la publicité sans de gros sacrifices. Il existe pourtant une technique, qui circule sur les réseaux sociaux,, ce que l'on a voulu vérifier.Précisons que, ce qui est bien pratique pour écouter de la musique par exemple. Il est aussi possible de pré-charger les vidéos pour une consultation hors connexion. Enfin, vous avezL'astuce repose en fait sur la différence de prix entre les pays pour un même service. Si en Europe, les tarifs sont assez voisins suivant les régions, ce n'est pas le cas à l'autre bout du monde, comme en Amérique du Sud.Il y a certainement d'autres offres similaire, mais celle-ci est sans doute une des plus intéressantes.Si vous habitez ce pays,: YouTube détecte alors votre adresse IP et applique la ristourne, c'est aussi simple que cela.Il y a tout de même un pré-requis : avec un iPhone français, il faut. Avec ce système, Google n'a plus accès à vos cookies et vos données de navigation, il va alors traiter votre compte comme s'il était argentin. Nul besoin de préciser que si vous êtes 100% argentin, vous aurez droit au tarif local dans tous les cas.Vous l'avez deviné : pour faire croire à Google que vous êtes localisé en Argentine depuis la France, la Belgique ou la Suisse (ou tout autre pays), il va falloir utiliser un VPN. Cessont tout à fait légaux : ils permettent simplement dePar exemple, NordVPN possède 5400 serveurs dans 60 pays. Chez Cyberghost , c'est seulement 100 emplacements mais répartis dans 91 pays, soit également une très bonne alternative. Surfshark compte lui, 3200 serveurs dans 65 pays... Voilà pour les plus populaires., alors que d'autres usages, comme les films ou les jeux, seront aussi très regardants du nombre de serveurs dans les pays désirés, afin de maximiser la vitesse.Vu le prix des abonnements VPN (parfois entre 3 et 5€ par mois), même pour profiter simplement de YouTube premium, cela peut valoir le coup. Rajoutez à cela l'accès à de nombreux services inédits, comme, l'accès à certains matchs de foot ou compétition sportive (F1 etc.) sans restrictions, des prix plus intéressants lorsque vous louez des véhicules depuis le pays ciblé... Bref, on trouve vite de nombreux avantages à l'utilisation d'un VPN.Les VPN fonctionnent sur tous les systèmes, du MacBook Air à l' iPhone SE en passant par l' iPad Air 5 ! A chaque fois, ils se présentent sous forme d'une application à installer sur son appareil, qui va vous permettre de choisir le pays désiré., mais Cyberghost ou Surfshark devraient également faire l'affaire. Je précise qu'aucun éditeur cité ici n'a financé ce billet, mais sachez aussi tous les trois sont régulièrement sponsors de nos contenus, et tous les liens vers ces VPN sont également affiliés (on touchera une commission pour tout abonnement à l'un d'entre eux) -autant être parfaitement transparent avec vous.A noter qu'une fois le compte actif,. YouTube Premium sera également actif sur l'ensemble des appareils où vous êtes déjà connectés.In fine,. Et quel confort de pouvoir naviguer sur le service sans publicité !En pratique,, mais l'éditeur ne semble pas avoir mis de mesure spéciale en place -vous n'êtes pas à l'abri de voir votre abonnement annulé par la suite, mais dans l'intervalle, rien ne vous empêche d'en profiter à ce prix.De plus,. Par exemple, de mon côté, j'habite en Suisse et le replay des chaînes françaises n'est pas accessible via le web si vous êtes hors de France (surtout chez TF1, M6...). Lorsque je me connecte sur un WiFi public, j'ai aussi pris l'habitude d'activer le VPN histoire de chiffrer mes connexion. Enfin, avec Netflix et Disney+, vous bénéficiez également de contenus exclusifs en vous connectant depuis les USA... Autre usage intéressant, on l'avait déjà vu ensemble , la... In fine, pour quelques euros par mois, on comprend vite pourquoi ces programmes rencontrent autant de succès.