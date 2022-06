People : Viki Odintcova, Johnny Depp, Victoria Beckham, Orlando Bloom, Emily Ratajkowski

Loin du procès qui vient de finir,est à LondresVide dressing pourLe retour du selfie dans les toilettes publiques pourdéambule dans la nuit américaineUne armée d’iPhone pour accompagneret ses copines à VeniceLors de la promo d’un film, le selfie est devenu indispensable comme ici avecpour la première de Jurassic World : Le Monde d'aprèsSinon,est plutôt décontractée dans les rues de New Yorkessaye bien de se cacher à LA mais on voit bien son iPhonesort les couleurs de l’été à New YorkEnfin pour notre #RockChallenge, nous vous proposons de la grosse pointure :en pleine tournée Européenne, contre le BossEt puis, parce qu'on est sûr qu'un iPhone se cache ici entre