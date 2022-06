People : Chris Pratt, Ben Stiller, Emily Ratajkowski, Chris Evans, Jennifer Lopez

En attendant d'utiliser son nouvel iPhone 13 , Chris Evans assurait la promo de Buz l'Eclair !Bonne nouvelle pour, mais on en saura pas quoi...Sinon,-que certains ont remarqué dans- adore les produits Apple et ne se sépare jamais de son iPhone et ses AirPods Ne cherchez plus,nous fournit LA photo de l'année. Tim Cook sait désormais qui embaucher pour tester la résistance à l'eau et au bain moussant pour le prochain iPhone 14 ! (rappelons tout de même que l' iPhone 13 n'est que IP 68 et qu'il ne tolère officiellement qu'une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum)Sur une note plus légère, on finit par, qui aime toujours autant les selfies et petits hauts (on doit bien le trouver en solde quelque part ?)On termine avec notre classique #RockChallenge, avec deux poids lourds de l’industrie métallurgique : un concert de Mötley Crüe du côté de Washington D.C. face à un concert de Metallica à Florence, en Italie, avant leur passage. D’ailleurs, si vous êtes de passage du côté dece weekend, et que vous avez des photos people avec un iPhone dessus, n'hésitez pas !