People : Jason Momoa, Emma Watson, Julianne Moore, Sarah Michelle Gellar et Kiss

On débute notre semaine People avec la résolution de l’énigme de cet après-midi, non pas la fonctionnalité des appels par satellite de l’iPhone 14, mais bien le contenu de la pochette rose delors de la Première de la saison 3 de SEE . Et oui, il s’agissait bien d’un étui iPhone du plus bel effetSinon le selfie du jour revient à(enfin c’est plutôt son iPhone qui a fait un selfie)Bien loin de ses tenues de scèneserait presque incognito. On notera qu’il protège bien son iPhone avec une vitre et un étui !Pour un peu de monde au balcon (c’est vendredi…) du côté deDe leur coté,ont profité de la belle saison pour se rendre à un anniversaireSinonse la joue Dolce Vita à Veniseà LA (Beverly Hills)essaie d’avoir le SAV car sa box est en panne…se balade du côté de Santa MonicaOn fini comme souvent parEnfin, pour notre RockChallenge, on repart vers un combat de bassistes avec deux légendes (250 millions d’albums vendus sur ces deux photos tout de même), avec d’un côté le selfie deet de l’autre un concert de Kiss (avecà qui on souhaite un très bel anniversaire - 73 ans depuis hier)