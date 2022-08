L'iPhone SE 4 laisserait tomber Touch ID...

abordable

En effet, l' iPhone SE 2022 a conservé le même design que la génération précédente (qui est basée sur l 'iPhone 8 ), mais les choses pourraient enfin évoluer avec la quatrième génération pourEn pratique, cela se traduirait par l'abandon des bords plutôt imposants (certains diraient plus résistants). En retour, le petit iPhone bénéficierait, avec des bords plus fins, Face ID et -forcément- une encoche pour abriter tout le système.. En effet, l'iPhone SE actuel dispose d'un écran LCD de 4,7 pouces, alors que feu l'iPhone XR est doté d'un écran LCD plus grand de 6,1 pouces. Ce changement permettrait aussi à l'iPhone SE4