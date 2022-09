Test des iPhone 14 et 14 Pro : premiers verdicts mitigés pour les nouveaux iPhone d'Apple

happy few

En fait, la plupart des photos que j'ai prises avec l'iPhone 14 Pro et 13 Pro sont fondamentalement indiscernables. Parfois, les images du nouveau téléphone étaient plus lumineuses, parfois elles ne l'étaient pas. Le 13 Pro offre des images légèrement plus froides avec des couleurs plus saturées, et j'ai souvent préféré ses résultats.

J'ai testé plus que ma part de téléphones Android avec des capteurs avec un nombre très élevé de mégapixels et ils m'ont toujours déçus d'une manière ou d'une autre. Le ProRAW DNG d'Apple était un peu décevant sur l'iPhone 13 Pro et 12 Pro, il y a à peine plus de détails à obtenir d'un RAW de 12 mégapixels par rapport à un JPEG de 12 mégapixels. Ce n'est pas le cas avec les fichiers ProRAW de 48 mégapixels, ces images sont massives (souvent entre 70 et 80 Mo) et la quantité de détails que vous pouvez obtenir est incroyable pour un téléphone.

Pour rappel,Avec cette nouvelle génération de Pro, Apple délaisse la fameuse encoche et présente l'intéressante Dynamic Island, une double perforation pour Face ID et la caméra avant, dissimulée sous une seule pilule noire de manière logicielle. La forme de cette île dynamique évolue en fonction des usages, permettant ainsi d'élargir la partie noire afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires., disposent de nouvelles dalles OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec une luminosité max de 1 600 nits (atteignant même 2 000 nits en extérieur) et surtout l'attendu mode écran toujours allumé. Côté photo et vidéo, les iPhone 14 Pro disposent d'un capteur principal de 48 mégapixels 65% plus large ouvrant à f/1.78 et l'ultra grand angle reste en 12 mégapixels, ouvre à ƒ2.2 et le flash a également été totalement repensé, pour offrir une meilleure luminosité. Enfin, les performances en vidéo évolue également avec notamment un mode Cinematic désormais disponible en 4K à 30 ou 24 images par seconde.De leur côtés, l(à part l'arrivée d'un nouveau format Plus avec une dalle de 6,7 pouces).(la version des Pro de l'année dernière avec 5 cœurs GPU), et la luminosité atteint cette année 1 200 nits. Des améliorations ont été apportées aux capteurs afin d'offrir de meilleures performances en photo et en vidéo (meilleure stabilisation). Le capteur grand angle principal 12MP ouvre à ƒ1.5 (laissant entrer 49% de lumière en plus, Apple indiquant que l'iPhone 14 est environ 2 fois plus performant en basse lumière que la génération précédente) et la caméra frontale (ouvrant à ƒ1.9) dispose pour la première fois d'un autofocus. Les iPhone 14 prendront en charge la détection d'accident et il sera bien possible d'envoyer un message en cas d'urgence par satellite permettant aux secours de localiser la victime en temps réel. Cette fonctionnalité sera lancée en novembre prochain (2 ans seront offerts) et uniquement aux US et au Canada dans un premier temps.Les journalistes et influenceurs ne disposent (pour la plupart) pas des smartphones depuis assez longtemps pour proposer un test vraiment poussé. Pour l'iPhone 14,parlant de légères améliorations pour la partie photo/vidéo auxquelles s'ajoutent les messages d'urgence par satellite (qui ne sont pas disponibles chez nous, réduisant d'autant l'intérêt). La journaliste souligne l'absence d'une dalle 120 Hz, là où la concurrence propose ce genre de technologie à des tarifs plus accessibles, donnant l'impression queCôté performances la puce A15 n'accuse pas son âge selon nos confrères de CNET qui la jugent assez performante et comparent l'iPhone 14 à(et sans téléobjectif NDLR).(nous vérifierons)et donc de maintenir de meilleures performances., y compris lors d'usage intensif.Selon Allison Johnson,(elle évoque ici l'iPhone 14 et non le 14 Plus qui sera disponible dans un second temps). La journaliste indique avoir terminé une journée d'usage basique(ce qui peut sembler beaucoup, mais cela dépend évidemment des usages)., nos confrères de The Verge ajoutant que le mode Action stabilisant la vidéo à la manière de ce que l'on obtient avec une GoPro est, sans quoi le résultat n'est pas si probant., vers qui tous les regards se tournent cette année. A commencer par les performances de la nouvelle puce A16 disponible uniquement sur ces modèles haut de gamme. Les scores Geekbench relevés par Mark Spoonauer de Tom's Guide révèlent un résultat de 1882 points en monocœur et 5 333 points lorsque l'ensemble de la puce est sollicité, soit une évolution intéressante face aux 1 720/4 549 points de l'A15 de son iPhone 13 Pro Max dans les mêmes conditions.Viennent ensuite la Dynamic Island et l'écran toujours allumé, grandes nouveautés de cette année, avec un écranpour Nilay Patel de The Verge Joanna Stern du Wall Street Journal est plus enjouée, note que l'autonomie ne semble pas impactée et prédit querend, regrettant toutefois que la plupart des applications tierces n'en tirent pas encore parti (il faudra un peu de temps). Les journalistes évoquent la possibilité d'évoluer sur deux applications à la fois, une sorte de, grâce à la Dynamic Island.(il regrette que toucher cette partie lance souvent simplement l'App liée et non pas un panneau quide la Dynamic Island, comme cela a été présenté lors de la keynote).Enfin, pour certains, comme Cherlynn Low d' Engadget , tout en avouant qu'il est parfois difficile de savoir de quel smartphone certains clichés proviennent (entre le 13 Pro et le 14 Pro) selon les réglages et le format.De notre côté,