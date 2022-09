iPhone 14 Pro : pas de livraison sur l'Apple Store avant novembre pour certains modèles

• pour le 21 septembre pour l'iPhone 14 (pas de délai)

• entre le 18-25 octobre pour les iPhone 14 Pro

• entre le 25 octobre - 2 novembre septembre pour iPhone 14 Pro Max

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

On n'évoquera bien évidemment pas les iPhone 14 plus, qui seront commercialisés dans un second temps. Certains ont pu recevoir leur précieux vendredi dernier (ou le récupérer dans un Apple Store ce weekend), d'autres l'auront aujourd'hui ou dans les jours qui suivent.Même si les iPhone de 2022 se trouvent chez les revendeurs ou les opérateurs, la surveillance des délais de livraison d'Apple reste unde l'accueil réservé et de la cote d'amour de certains modèles. On remarquera que le modèle non Pro reste disponible dans tous les coloris et les stockages en 48 heures, contrairement aux modèles Pro pour lesquels il faudra patienter plusieurs semaines (presque 2 mois pour certains) :(signe d'un engouement manifeste) ? Et là encore d'autres questions peuvent être soulevées au niveau de la gestion du stock : Apple a-t-elle vu trop juste ou a mal mesuré l'engouement de certaines couleurs ? A moins qu'il ne s'agisse de problèmes de productions ?