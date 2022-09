Test de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : de l'île flottante au satellite !

Test de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max

Comme un air de déjà-vu

violet intense

3 gros yeux, mais pas au milieu

on ne bâche pas une Ferrari !

L'écran qui ne voulait plus s'éteindre !

Un écran très lumineux en extérieur

Ecran allumé = moins d'autonomie ?

Ecran allumé, mais pas très réactif !

réveiller

En veille, le minuteur n'affiche que les minutes... alors que l'écran est censé se rafraichir toutes les secondes ! Heureusement, l'heure change bien à la seconde près, ouf !

Dynamic Island : cache-misère ou génie ?

dynamique

On le voit ici : les interfaces modales descendent plus bas (à droite) car l'encoche empiète plus qu'avant sur la hauteur.

descendre

Photo/vidéo : enfin une belle évolution !

Alors, révolution ou évolution ? La réponse... en vidéo !

GoPro

Action

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

Puissance : +10% et alors ?

L'iPhone peut (encore) vous sauver la vie

Un téléphone satellite pour le même prix !

les équipes de l'iPhone

Une 4G/5G plus rapide (vraiment)

Un double-GPS, plus précis

Du Bluetooth 5.3 !

- un nouveau codec AAC Low Complexity Communication Codec (ou LC3)

- une meilleure gestion de l'énergie

- du partage de l'audio entre plusieurs systèmes depuis une source unique

WiFi 6E, USB C... non mais on a le satellite !

MFi

Alors, on attend l'iPhone 15... ou pas ?

hype

nice to have

bon partout

L'îlot dynamique nous a-t-il convaincu ? Y'a-t-il des surprise sur la connectivité ?? Après une semaine de tests intensifs, il est l'heure du verdict !depuis un bon moment déjà, préférant faire durer un bon design au moins 3 ans. En attendant l'iPhone 15 de 2023, notre modèle reprend donc les codes de son prédécesseur, et même de l'iPhone 12 avant-lui :... De loin, difficile de les différencier !Le marketing a heureusement la bonne intelligence de proposer de nouvelles couleurs chaque année, histoire de montrer à son entourage qu'on le vient de claquer son PEL dans le dernier modèle de la Pomme. Assez critiqué lors de sa présentation,lui permet de changer de couleur suivant les angles et la lumières.En dehors du(oui, des gens sont vraiment payés pour trouver ces formulations), on apprécie toujours autant les couleurs or, argent et noir sidéral, désormais classiques.De près,est indéniable : chaque année, l'iPhone semble gonfler par ses objectifs, offrant un look de petit robot aux yeux globuleux.Si vous avez le malheur de le poser à sec sur une table,. Mais une fois dans sa coque, l'appareil sera déjà plus stable. Derrière ce faux problème se cache surtout un déséquilibre de plus en plus net en matière de design : est-ce que l'iPhone 25 ressemblera à un gros boitier Reflex ? Ne faudrait-il pas centrer tous ces objectifs ?Blague à part, si j'apprécie toujours autant soin et la qualité de finition apportés par Apple, il y a comme(devenus parfois de petites caméras d'action) et ce look tout droit sorti d'un musée : ne faudrait-il pas plutôt un, que l'on puisse embarquer sans coque en randonnée ? Les coques, c'est sympa, mais comme dit le proverbe,Autre requête au successeur de Jony Ive,, ce qui ne serait pas superflux. Combien de fois par jour, se galère-t-on avec ces interfaces tactiles pour prendre rapidement un cliché ?Pour terminer, beaucoup s'étaient inquiétés (à juste titre) de savoir si les iPhone 14 Pro et leur énorme bloc optique,. La réponse est oui, même si le petit modèle nécessite parfois d'ajuster un peu la pose. Même le très exigeant double-chargeur vendu par Apple (MagSafe Duo pour les intimes) ne pose pas de souci particulier.Mille ans après la concurrence,La capacité de la dalle à osciller entre 1 et 120Hz permet à l'iPhone de limiter au maximum sa consommation en veille et de conserver un rafraichissement minimal pour afficher l'heure, quelques widget, ses notifications et même son fond d'écran !Bien pratique,en réunion pour vérifier si le déjeuner approche, ou encore la météo du week-end. Autre usage bien pratique :, une fonction certes proposée par des applications tierces depuis longtemps, mais qui nécessitait de les relancer à la main avant de se coucher.Seul bémol,. Impossible de lui demander de se désactiver la nuit ou de n'afficher que l'heure -je trouve la luminosité globale toujours très élevée dans une chambre, problème d'ailleurs récurrent des réveils modernes rétroéclairés. Et quel intérêt d'avoir son fond d'écran en veille, franchement ? J'ai aussi remarqué que-un bon point, mais encore une fois, ce n'est pas paramétrable.(comme une Apple Watch), 1600 nits en HDR, même si en plein soleil, on ne voyait pas toujours grand chose. Le passage à 2000 nits constitue un vrai changement cette année : l'écran est presque 2x plus lumineux et cela permet de réellement profiter de son téléphone à la plage ou en plein été.! Cet été, nos iPhone 12 et 13 Pro avaient une fâcheuse tendance à s'assombrir dès qu'il faisait plus de 30 degrés. Pour peu que le téléphone chauffe, nous étions plutôt à 300 nits qu'à 1000 en extérieur ! Pour le moment, difficile de se prononcer sur cette problématique, car ces derniers jours étaient plutôt frais.Enfin, dernier point concernant l'écran,. Malgré les dernières générations de Gorilla Glass, les faits sont là : l'iPhone supporte mal le moindre contact avec un objet tranchant. Pour le moment, nos iPhone 14 sont toujours en bon état ( malgré le jetski !) mais nos modèles 12 et 13 Pro sont déjà bien rayés -et pourtant, on en prend soin.Comme avec l'Apple Watch,. Malgré une luminosité assez faible et un rafraichissement à 1Hz, il faut évidemment du jus pour maintenir tout ce petit monde en place.En pratique, l'impact est en fait limité. Déjà, pour une raison simple :. Dans la poche d'une veste, d'un pantalon, le dos au bureau... Et s'il est sur un dock, il est souvent branché. Apple va même jusqu'à éteindre l'écran si jamais vous quittez la pièce avec votre Apple Watch sur le bras !Sur l'iPhone 14 Pro Max,, de quoi finir la journée sans souci. Evidemment, mon usage n'est pas forcément généralisable, mais ces graphiques ont été réalisés pendant des journées assez intenses en terme de tournage -donc plutôt gourmandes en énergie.J'ai réalisé un autre test :, aucune application en tâche de fond, mais le WiFi était actif. Comme vous pouvez le voir, l'appareil a perdu moins de 1% de l'heure, soit la consommation classique de ces appareils en veille, sans y toucher. A environ 85% à midi, je l'ai récupéré à 70% à 10H le lendemain !June et moi sommes habituéset avec encore un peu de jus pour écumer les fins de soirée. Avec l'iPhone 14 Pro classique, en usage modéré, on finit souvent avec 0% de batterie à 22H, voire même avant si vous avez le malheur de filmer un peu ou de lancer quelques jeux. Avec le Max, si je ne tape pas trop dedans la journée, il peut même durer presque 2 jours, chose impossible avec le petit format.Après une semaine d'utilisation intensive,. Déjà, comme un iPhone en veille, il faut le. En effet, pour économiser de l'énergie, Apple a tout simplement désactivé la dalle tactile (le multipoint) ce qui rend toute interactions impossible.Elles resteront comme figées ! Lancez l'appareil photo ou la torche ? Ceux deux icônes sont carrément absente tant que l'écran n'est pas allumé ! Pour toute interaction, il faut donc impérativement deux tapotements ou tout simplement relever le téléphone. C'est un peu frustrant à l'usage et même après une semaine, je me fais encore avoir !Autre reproche,... Petit exemple ci-dessous :Lors de sa présentation durant la keynote,. On lance un appel, une musique, un minuteur, et la petite pastille grossit, se réduit et affiche des informations bien pratiques pour voir l'état de nos applications en cours d'exécution.: là où les Widgets ne sont que des raccourcis, cette îlot dynamique permet de réellement interagir avec une musique, un trajet Uber, un miniteur... Un appui long aboutit à l'apparition d'une petite interface qui permet de ne pas quitter l'application en cours par exemple.sans quitter le programme -tellement pratique qu'on aimerait la voir se généraliser sur d'autres modèles !la plupart du temps ! Un jeu comme Hit The Island s'amuse à utiliser la pilule comme adversaire, mais ce cas de figure sera sans doute compliqué sur la plupart des titres, qui doivent d'ailleurs tourner sur tous les iPhone. En revanche, les éditeurs pourraient utiliser la surface tactile pour en faire un bouton, par exemple !est en réalité divisée en deux partie. Cela permet à Apple de placer un indicateur lumineux, quand on utilise la caméra par exemple, donnant l'illusion que toute la surface est exploitable.En réalité,En effet, cette encoche descend plus bas et vient manger l'écran plus en profondeur -on parle de quelques pixels, pas d'affolement. Mais dans un jeu ou un film, ignorer une extrémité de l'écran est beaucoup plus aisé que cette pilule qui semble comme percée dans la dalle.Autre point négatif,(l'heure, sur les anciens modèles sans encoche). Problème, si la Dynamic Island affiche de la musique, un minuteur ou un appel, vous avez de grandes chances de l'activer ! Il y a bien encore une zone qui permet la manipulation mais elle est si petite qu'une fois sur deux, je me fais avoir. Pour le coup, c'est un véritable retour en arrière en matière d'ergonomie.Enfin, cette îlot étant situé tout en haut de l'écran,. Pour interagir, il faudra donc venir avec une seconde main la plupart du temps. Et si vous pensez qu'Apple la faisaitlorsque vous abaissiez l'écran (via un petit glissement en bas de la dalle), la Dynamic Island restera bien sagement en haut !Toute la question est de savoir si elle va perdurer dans le temps ! Si Apple arrive un jour à placer tous ses capteurs sous la dalle, elle n'aura plus réellement d'intérêt visuel. En revanche, si elle présente un réel besoin fonctionnel, Apple pourrait la conserver et même la déployer sur les anciens modèles., mais rien n'est figé et Apple peut encore rattraper un peu ses quelques défauts.Comme vous l'avez vu dans notre article complet sur les améliorations photo et vidéo de l'iPhone 14 Pro , ce surplus de pixel couplé à un capteur plus large, permet d'améliorer significativement la qualité des clichés.Pourtant,que pendant la keynote, notamment sur le reste des capteurs, dont les progrès sont à pas feutrés. Quant aux images en 48MP, leur format ProRaw les réserve pour le moment à quelques photos ponctuelles, tant la taille des fichiers est ingérable au quotidien.. Pas de 8K, pas de stabilisation sur l'ultra-grand-angle, seul l'arrivée d'un zoom 2x s'avère bien pratique durant les prises de vue en 4K60 (où il n'est toujours pas possible de changer de capteur à la volée).Par contre, l'arrivée d'un modebaptiséapporte enfin un petit plus à l'appareil. Il faut bien penser à l'activer avant toute activité, mais une fois passé en 2,7K (un crop nécessaire pour tailler dans l'image), le résultat est vraiment très fluide., avec Sylwia, on a littéralement mouillé le maillot pour vous les amis !Durant la keynote,. Le SoC est toujours composé de 6 coeurs CPU et de 5 coeurs GPU, le tout emballé avec 6Go de RAM.En revanche,(de 3,23 à 3,46Ghz), de gagner en autonomie (environ 1H sur la journée) et de moins chauffer -ce qui semble être le cas, mais on le verra surtout avec le retour de l'été., là où l'on atteignait parfois les 100% durant les premières années des puces AX. Cela reste appréciable d'une génération à l'autre, d'autant qu'Apple a encore quelques années d'avance face à-qui datent de l'iPhone 11 !, car les appareils deviennent moins vite obsolètes qu'avant -rappelez-vous le gap entre un iPhone 3G et 3GS !. Seule la RAM permet parfois de ne pas relancer Waze ou un gros jeu trop souvent, mais les performances générales sont finalement assez nivelées du côté des éditeurs.Durant la keynote de l'iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8 et Ultra,: congelé sur un glacier, perdu dans la pampa américaine, ou pire, déchiqueté dans un accident de voiture.Avec ses nouveaux capteurs (accéléromètres et gyroscopes),En clair, l'appareil appellera les secours, à moins que vous ne confirmez votre bon état de santé. Si l'on vous souhaites que tout ceci n'arrive jamais, on sera bien content d'avoir opté pour ce modèle si par malheur, on y était confronté !, histoire de voir si Apple ne nous avait pas. Et comme attendu, l'iPhone 14 a bel et bien appelé les secours -ouf ! On rigole, mais je pense que cette fonctionnalité est vraiment sous-coté : même si, la plupart du parc en circulation n'est pas encore équipé d'un tel dispositif.-mais pas inexistantes. Ceux qui font de la montagne, de la spéléo ou qui naviguent en mer le savent, on se sent parfois bien loin de la civilisation quand son iPhone affiche "Aucun service"., ce n'est pas seulement car Globalstar (une startup américaine spécialisée en orbite basse) n'a que peu de dispositifs, mais surtout car le territoire est immense et encore très mal couvert par la 4G/5G. Les voitures sont d'ailleurs toutes équipées de radio par satellite pour cette raison-là : la bande FM n'existe vraiment que dans les villes !Pour le moment,Apple vous questionne d'abord pour avoir toutes les informations sur votre éventuel sauvetage, avant de compresser ce petit télégramme et de l'envoyer en orbite. On est encore loin de pouvoir surfer ou passer des appels via Globalstar, même si à la base, le service avait été conçu pour cela (mais avec des appareils spécifiques).Pour le moment,. Un partenariat avec Elon Musk et sa constellation Starlink, par exemple, aurait du sens, car les débits et la couverture sont bien meilleurs -mais la question de la compatibilité avec le modem Qualcomm Snapdragon X65 n'est pas forcément assurée. Les paraboles de Starlink sont encore massives et peu de chance qu'un iPhone puisse déjà rivaliser avec pareil matériel pour l'instant.Une petite sortie du patron de SpaceX sur Twitter évoquant des discussion avec(et non Tim Cook, avec qui il est en froid) a d'ailleurs aiguisé notre curiosité -est-ce du bluff ? Apple est du genre à faire signer le moindre accord de confidentialité dès l'amorce d'une discussion d'un éventuel partenariat. Pour la petite histoire,Cette année, la connectivité progresse presque autant que la photo ! En effet, avecEn pratique,sur une connexion 5G de Free. Mais ces benchs n'ont pas réellement de valeur, car j'ai utilisé la même carte SIM, et rien ne me dit que la porteuse est la même ou que le réseau n'était pas encombré à certains moments. Mais en répétant de façon empirique ces différents SpeedTests, les iPhone 14 et 14 Pro semblent quand-même plus rapides que leurs prédécesseurs., sur différents opérateurs. Là encore, les bandes de fréquences utilisées outre-Atlantique sont différentes de celles de nos contrées, mais la tendance est quand-même là.Comme l'Apple Watch Ultra, l'iPhone 14 Pro (mais pas l'iPhone 14 de base) embarque. Cela permet théoriquement d'améliorer à la fois la précision du signale et la durée de positionnement.Pour avoir comparé avec mon iPhone 13 Pro Max (cf la vidéo),. Je n'ai pas eu le temps de faire des tests à la Défense, ou dans une zone très fournie en gratte-ciels, ni au fond d'une vallée à Chamonix, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir plus tard sur cette fonctionnalité, ponctuellement bien pratique.Autre possibilité,-là encore, il faudra des tests plus poussés et sans doute une amélioration de ces logiciels (souvent prédictifs) pour en tirer réellement partie., mais l'arrivée de la dernière norme en vigueur (5.3) est réellement intéressante.Comme vous l'expliquait June, cette petite nouveauté apporte en pratique plusieurs fonctions très intéressantes :, ce qui pourrait donner un avantage à ces iPhone, peut-être en qualité sonore, mais aussi sur le plan de l'économie d'énergie.En dehors du prix, ces nouveaux fleurons de la gamme iPhone auraient pu friser la perfectionImposé par l'Europe dès 2023, l'iPhone 15 y aura droit à coup sûr. En attendant, autant faire durer l'écosystème, très rémunérateur via le programme, maisAutre grief,. C'est vraiment dommage, lorsqu'on sait que le Lightning n'est toujours qu'en USB 2 ! Comme on avait pu le voir dans la vidéo ci-dessous, cette nouvelle norme permet de dépasser allègrement le Gigabit (pour de vrai) si l'on est proche de la borne ou d'un autre iPhone -pratique en AirDrop par exemple ! D'autant que Samsung le propose depuis un bon moment déjà.... C'est correct, mais plutôt dans la moyenne basse du marché. Rappelez-vous, le dernier modèle de RealMe pouvait faire de même en seulement 5mn, et même charger l'intégralité de l'appareil en moins de 15mn !Enfin,(Pro/Pro Max), surtout vu les progrès en photo/vidéo et le poids des fichiers en nette augmentation ! Sur ces modèles, 256 voire 512Go semble presque indispensable, sauf à beaucoup user du Cloud -mais le réseau ne peut pas pallier tous les usages.Non évidemment, mais ce nouveau modèle apporte quand-même son lot de nouveautés assez appréciables.L'écran toujours allumé donne des airs d'Apple Watch Series 0 aux précédents modèles., voire même casse-pied pour certaines actions. Comme la Touch Bar, donnez-lui une chance, car elle apporte quand-même une nouvelle façon d'afficher une forme de multi-tâches.d'une génération sur l'autre, même si pour le commun des mortels, de l'USB C et du WiFi 6E auraient peut-être été plus utiles qu'une connexion satellite ou un détecteur d'accident...Enfin, sur le plan de la photo et de la vidéo, tous ceux qui -comme nous- utilisons l'iPhone au quotidien, aussi bien pour des clichés professionnels que personnels, seront. Si vous sautez 2 ou 3 générations, alors là, le gap est bien réel -face à un iPhone 11 Pro par exemple, l'écran HDR et les images captées à ce format, sont tout simplement impressionnantes !Quid des écrans pliants, de la 8K, du téléobjectif périscopique ? Du WiFi 6E ? Apple arrive de plus en plus souvent second sur des technologies largement répandues chez la concurrence (comme l'écran allumé, l'USB C...) et peine à vraiment se démarquer -ce n'est pas la connexion satellite d'urgence ou la détection d'accidents qui changera vraiment votre quotidien ou vos usages -ce sont juste descomme le disent les américains.Mais depuis l'ère Tim Cook,, gage d'une certaine maturité, le tout enrobé dans un système régulièrement mis à jour, respectueux de ses données et offrant aux développeurs comme aux utilisateurs, un écosystème complet dans lequel ils se complaisent volontiers. Et de ce point de vue, notre iPhone 14 Pro, cuvée 2022, répond parfaitement au cahier des charges édicté à Cupertino.