Jusqu'à 15% de réduction sur les excellents chargeur USB-C Anker (2 USB-C 65W à 46€)

Chargeur Nano II 45W à gauche, Apple 67W au centre, et Anker Nano II 65W à droite

Le constructeur met à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer un chargeur plus compact sans rogner sur la puissance. A l'usage, Les chargeurs USB-C Nano II sont disponibles en 30/45 et 65W et USB-C (20W et 45W max sur chaque port, ou 65W sur un seul port) Les possesseurs d'un MacBook Air M2 avec le chargeur 30W ou le modèle double USB-C 35W pourront disposer de la charge rapide en optant pour un adaptateur délivrant 65W.