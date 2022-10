People : Katie Holmes, Jennifer Affleck, Justin Timberlake, Emily Ratajkowski, Blink 182

Mr. et Mme Smith

Même tendance chez...La semaine dernière, nous avions Ben Affleck sans... aujourd'hui nous avons Jennifer Affleck sans Benentouré de très nombreuses fansont été aperçus sur le plateau de tournage de la série Prime Videoà New Yorkn'est pas bien loin (et apparemment, il fait frais du côté de Beverly Hills )est en panne d'essence !Désormais célibataire,ne cache rien !Apparemment, au cours de la soirées'est chargé de l'ambiance !La mouche ? NonMickey ? NonEnfin, nous terminons vace notre RockChallenge traidtionnel. Cette semaine, on admire le maitre absolu, face à...