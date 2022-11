iOS 16.2 : une nouvelle interface Accessibilité à venir, un widget Traitement sur l'écran verrouillé

Mises à jour plus fréquentes

Un nouveau Mode Personnalisé pour l'Accessibilité

moyen personnalisable et rationalisé d'utiliser votre iPhone et votre iPad

un nouveau widget "Traitement"

Autres nouveautés

, à commencer par un nouveau mode d'accessibilité personnalisé (qui n'est pas encore actif). A cela, s'ajoutent le fameux widget Traitement (sur l'écran de verrouillage) et un boutonpour lesPossédant le jolie nom de code de, ce dernier va remplacer leactuel (qui est l'interface principale d'iOS) par une version plus claire et rationnelle.Il n'est pas disponible dans la bêta actuelle mais devrait l'être en tant qu'option d'accessibilité, afin de rendre l'interface iPhone et iPad plus conviviale. Apple le décrit en interne comme un. Ce nouveau mode devrait fonctionner de la même manière que le mode guidé actuel mais il permettrait de naviguer dans le système avec certaines restrictions.Ainsi, il sera possible decomme l'interface utilisateur avec un plus grand texte, les applications disponibles sur l'écran d'accueil, les contacts autorisés ou encore l'accès à certains boutons. Un mot de passe pourra être défini pour empêcher d'autres personnes de modifier ces paramètres.sur le bouton latéral (ou le bouton principal) pourra activer et désactiver rapidement le mode d'accessibilité personnalisé.Comme le sous-entendait la précédente bêta (il était caché dans le code), Apple a introduit. Ce dernier viendra se placer sur l'écran de verrouillage. Comme pour le widget Sommeil,Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique (mais complet) de leur nuit !La première montre une mini pilule (pour undiscret). Le second est un peu plus détaillé avec l'indication de l'heure.Pour rappel, Apple a ajouté une prise en charge robuste de la gestion de vos médicaments avec-que ce soit sur une période déterminée, ou à long terme- histoire de tenir le compte et de ne pas oublier une prise.Pour cela, il suffira de se rendre dansPour des raisons évidentes de sécurité, l'ajout n'est pas rapide puisqu'il faudra remplir huit écrans avant de pouvoir y accéder. On devra rentrer le nom, le type (gélule, comprimé, liquide, voire crème ou autre, la liste est plutôt complète), la puissance du traitement (facultatif) et bien sûr la fréquence (nombre de prise et heures).: choisir la forme de son comprimé (on peut aussi prendre n'importe laquelle), la couleur de celui-ci et celle de son fond. On peut enfin rajouter quelques infos facultatives comme. On trouve bien là le culte de la confidentialité chère à Apple , mais cet ajout est plutôt bien pensé.A la fin, on peut accéder à un(la même présentation que pour le suivi des cycles) avec des raccourcis vers des infos, la possibilité de modifier son traitement, d'en ajouter d'autres et des liens vers des études médicales.On notera l'dédié aux mises à jour plus fréquentes pour lesDesont apparues dans l'application Musique pour lecture/pause et avant/en arrière.