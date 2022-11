iOS 16 : comment désactiver le partage automatique de ses Notes

Une synchronisation automatique par défaut !

Comment désactiver la synchronisation ?

La suppression de vos données est définitive et vos données ne pourront pas être récupérées par Apple. Cela s’appliquera immédiatement à toutes les données liées à Notes stockées sur iCloud et sur tous vos appareils

En effet, cette fonction -qui existe depuis quelque temps- est bien pratique, plutôt que de perdre ses notes autocollantes. Cette dernière permet de se retrouver automatiquement -via iCloud- sur tous vos appareils connectés au compte.Mais il se peut que, ou que vous souhaitiez un peu de discrétion ou ne pas mélanger des notes pro et perso. Mais fort heureusement, il est possible de la désactiver, comme d'autres applications sur son iPhone ou son iPad.Là sont listées toutes les apps qui se synchronisent à iCloud. Il suffira de cliquer sur le nom de l’app (ici Notes ou celles que vous souhaitez) et de choisir de ne plus synchroniser cet appareil.Lorsque vous souhaiterez revenir à une synchronisation pleine et entière, il suffira de refaire le même chemin et les notes seront à nouveau disponibles sur tous vos appareils.car les notes disparaissent définitivement. Pour cela, il faut revenir àcette dernière indication étant bien mise en évidence en rouge, pour ne pas l’utiliser à la légère. Apple prévient en effet que