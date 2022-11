iOS 16.2 relooke l'app Bourse (widget sur écran verrouillé, présentation des liste)

Trois nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage !

Davantage de personnalisation au niveau des listes d'actions

Trier le menu qui s'affiche

Évolution du cours

En effet, on découvre dans les dernières versions bêtas des ajouts au niveau de l'écran de verrouillage de l'iPhone. Ainsi il est possible de choisir: liste de suivi, symbole (deux tailles) ou graphique. En cliquant sur le widget, on est basculé sur l'application complète et la page de la valeur mise en exergue.Seule la plus grande version permettra de suivre-avec dans tous les cas une petite flèche pour indiquer si le cours monte ou pas. Le graphique semble s'adapter à la fluctuation de chaque jour.L'app propose désormais un. Au lieu d'une présentation globale, il est possible d'appliquer des paramètres de tri spécifiques pour chacune de ses listes de surveillance.On peut ainsi choisir de trier en fonction des options suivantes : Manuel,Changement de prix, Évolution du cours, Évolution du cours (en pourcentage), Capitalisation boursière, Symbole, Nom. Pour cela, il faut se rendre sur l'écran principal > sélectionner le symboleen haut à droite et ouvrir le menuIl est possible d'en faire de mêmeCette dernière propose soit de suivre effectivement cette donnée, ou encore celle de la capitalisation boursière d'une action.