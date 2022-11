People : Leonardo DiCaprio, Jason Momoa, Jennifer Garner, Emily Ratajkowski et Vince Neil

Derrière ce masque d'hiver, on devine pas tropQue seraient les selfies sans l'invention de son accessoire de prédilection, l'ascenseur... comme ici avecSinon, comme avec, le miroir est un incontournableÀ la rédac' on avoue un petit faible pourOuMode soleil d'hiver pouren plein shopping à Pacific PalisadesCette semaine, la mission Artemis 1 s'est envolée pour la Lune. Heureusementétait là pour nous faire vivre ce momentTiens un selfie présidentiel avecà Phnom Penhest toujours décontractéeest elle aussi du côté de Pacific PalisadesPour voir, il fallait être à New YorkEnfin pour notre RockChallenge, on trouve unen grande forme et plein concert, lors de la tournée des stades de Mötley Crüe