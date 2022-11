People : Vin Diesel, Jason Momoa, JLo, Victoria Beckham, Emily Ratajtowski et Sting

On poursuit en tenue camouflage avecdans les rues de New YorkSachez-le,est très discret en voiture...… étincellanteIn bed withLes apparences sont trompeuses,est en fait du côté de ManhattanAucun doute cette fois-ci, avec: elle continue ses podcastsPas de doute non plus pour, elle continue ses essayages, Princesse de Galles, a effectué une visite au centre communautaire ukrainien de Reading, en Angleterre.Après plusieurs mois sans nouvelles, on a enfin retrouvéEnfin pour notre RockChallenge, nous reprenons un peu de calme, loin des tumultes des métallurgistes habituels, avec d’un côté l’iPad (plein de doigts) deface au public (plein de fans) de