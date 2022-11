Tapbots (TweetBot) prépare un client pour Mastodon

Un nouveau client pour Mastodon afin d'aider les habitués de Twitter

Et du côté de Twitter ?

taxe cachée de 30 % sur Internet

Actuellement en cours de bêtatest,. Mais les premières images semblent assez prometteuses.De nombreux utilisateurs de Twitter se sont en effet tournés vers Mastodon, la plateforme concurrente ayant connu une hausse majeure de nombre de créations de comptes au cours des dernières semaines. L'application compte maintenantMastodon propose un fonctionnement différent de Twitter afin de permettre aux utilisateurs de créer leurs propres serveurs, ce qui peut générer un petit temps d’adaptation pour les habitués du petit oiseau. Mais des applications comme Ivory pourraient faciliter la migration, puisqu’elle dispose d’une interface et d’un design plus familiers (chronologie, recherche, profil…) pour gérer ses(équivalent des tweets).Ce dernier était en effet censé être relancé hier mardi. Il semble que le récent CEO cherche à ne pas en faire un achat intégré à l’app iOS (et Android) afin d’éviter la fameuse commission des 30%, imposée par les clauses de l’App Store.Elon Musk cherchant à tout prix à rentabiliser son achat, la moindre sortie de fonds lui semble assurément insupportable. On se souvient en effet de sa critique contre cette commission sur les achats intégrés, la qualifiant même de